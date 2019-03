Zo viert Brabant carnaval op maandag [LIVEBLOG]

Op tv en online zenden we het Fijnfisjenie Café voor je uit. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zie je de optocht van Oeteldonk (Den Bosch).

14.03 De snert op de mert in Pomperstad (Ravenstein) gaat er goed in.





13.48 Een heus confetti-gevecht in Kaaiendonk (Oosterhout).







13.43 De optocht van 't Kielegat (Breda) is los! De prinsenwagen van prins Daan, gemaakt door CV Simpel, rijdt voorop.





Prinsenwagen van prins Daan in de optocht van 't Kielegat (FOTO: Erald van der Aa).

13.27 Een beetje regen houdt ze in Oeteldonk (Den Bosch) niet tegen.





13.19 Een fijn fisje tijdens het jaarlijkse straatfeest in Kaaiendonk (Oosterhout)





13.11 Snert op de mert in Pomperstad (Ravenstein). Aan het enthousiasme van de 'snertwijven' zal het niet liggen.









13.07 Oeteldonk is klaar voor de optocht!





12.50 Ons Brabants Buske is vandaag in Heikneuterslaand (St. Willebrord). Welke feestje in West-Brabant mogen wij echt niet missen?

Buske gaat vandaag naar Heikneuterslaand (St. Willebrord). Welke feestje in West-Brabant mogen zij nog meer niet missen?





12.46 Deze jonge Brabantse ziet kinder-schrobbelèr wel zitten.





12.02 Een voorzichtig maar gezellig feestje in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).





11.31 De wereldrecordpoging 'polonaise-lopen' in Meerpoel (Someren) is in volle gang!





11.25 Dit is hoe Kruikenstad (Tilburg) eruit ziet na een nacht hossen.





11.18 Een carnavalsbaby in Oeteldonk (Den Bosch)!









11.17 Serieuze zaken. In Meerpoel (Someren) wordt een poging gedaan om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken. Wat moet je daar eigenlijk voor doen? Onze verslaggever Florian van Velthoven zocht het voor je uit.









11.05 Onze verslaggever Raymond Merkx was er vanochtend al vroeg bij. In Chaam werd om 08.00 uur al carnaval gevierd.