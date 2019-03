Met deze work-out van Rico Verhoeven word je weer fit na carnaval [VIDEO]

Volgens het Voedingscentrum heeft de gemiddelde vrouw een behoefte van 2000 kilocalorieën per dag. Voor de man zijn dit 2500 kilocalorieën. De website Feestkleding365.nl liet onderzoeken hoeveel calorieën de Brabantse carnavalsvierder binnenkrijgt. Met 2228 extra kilocalorieën per dag, zet carnaval dus flink aan.

Maar, daar is dus wat aan te doen. Bekijk in de video hoe:

De tachtig-twintig regel

"Naast sporten, is het ook belangrijk om te letten op je eten. Ik snap dat de worstenbroodjes en biertjes hartstikke lekker zijn. Ik zeg altijd: pak tachtig procent gezond en twintig procent ongezond", aldus Verhoeven.

Je kunt natuurlijk ook flink hossen en springen om de genuttigde biertjes en worstenbroodjes er weer af te krijgen. Met een uurtje onafgebroken hossen verbrand je volgens het Voedingscentrum zo'n 663 kilocalorieën.

Flink hossen en niet eten

Het is wel zo dat je lichaam eerst de alcohol in je lichaam zal afbreken voordat het aan de worstenbroodjes begint. Dit komt omdat je lichaam de alcohol ziet als gif. Het eten wat je daarbij tot je neemt zal dus eerder opgeslagen worden als vet. De oplossing? Flink hossen en niet eten dus. Maar of dat zo verstandig is?