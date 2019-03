1111 toeschouwers bij wedstrijd Helmond Sport tijdens carnaval, grapje zeker?

“Nee, dat is het zeker niet”, zegt een woordvoerder van de club lachend. “Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik ze niet één voor één heb geteld, maar het is wel toevallig dat dit aantal voorbij komt met carnaval.”

Het aantal supporters wordt volgens de club gebaseerd op het aantal seizoenkaarthouders en losse verkochte kaarten. Uit dat systeem kwam dus het dubbele bekende carnavalscijfer naar voren. De kans lijkt echter klein dat er ook echt daadwerkelijk 1111 fans aanwezig waren in De Braak voor het duel met Jong PSV, aangezien dan alle seizoenskaarthouders aanwezig hadden moeten zijn in het stadion van Helmond Sport.

Het is te hopen dat de fans van Helmond Sport hun verdriet hebben kunnen wegdrinken in Kattegat tijdens het afgelopen carnavalsweekend. Ze zullen hun zorgen om de club wellicht voor even willen vergeten, aangezien Helmond Sport al heel het seizoen onderaan bungelt in de Keuken Kampioen Divisie. Ook afgelopen vrijdag ging de ploeg van Rob Alflen onderuit (0-2).