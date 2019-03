Timo Roosen is na val weken uitgeschakeld, maar dat is niks vergeleken met situatie van zijn broer

Wielrenner Timo Roosen is weken uitgeschakeld na zijn valpartij tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Een diepe vleeswond op de rechterknie is het resultaat. De renner van Team Jumbo-Visma baalt als een stekker van de blessure, maar zegt dat het niks is vergeleken met zijn broer, die door een auto-ongeluk begin januari een dwarslaesie opliep.

Roosen heeft een lastige tijd achter te rug. Zijn broer Sjors, die ook wielrenner is, werd twee maanden geleden vol geschept door een auto. “Hij had geen kans om die te ontwijken. Hij is ongelukkig op zijn hoofd gevallen, waardoor hij een dwarslaesie heeft opgelopen. Nu heeft hij bijvoorbeeld geen gevoel meer in zijn benen. Dus mijn blessure valt in dat perspectief wel mee.”

Elke dag

Sinds een paar dagen is de broer van Roosen, die binnen een paar dagen een vierde operatie ondergaat, van de intensive care af. Roosen spreekt van een ongelooflijk moeilijke tijd en probeert zo vaak als hij kan naar het ziekenhuis te gaan. “Als ik thuis ben ga ik elke dag. Fietsen is verder wel een uitlaatklep voor me, dan kan ik m’n gedachte even verzetten.”

Na het verschrikkelijke ongeluk stapte Roosen een paar dagen later weer op de fiets en dat was wel even moeilijk voor de 26-jarige renner. “Ik ben maar in het bos gaan trainen. Ik wilde geen verkeer tegenkomen, dat was te moeilijk voor me.” Zo is de hele situatie ontzettend frustrerend. “Vooral direct na het ongeluk. En nu denk je ook wel eens: ‘waarom zit het nou gewoon niet eens mee?’”

Dag voor dag

Voor Roosen is de gehele situatie moeilijk, maar dat geldt natuurlijk ook voor zijn broer. Volgens Roosen gaat Sjors er goed mee om, al heeft hij logischerwijs ook moeilijke momenten. "Soms ziet hij het niet meer zitten. Maar hij is er wel duidelijk in: we bekijken het dag voor dag. Hij wil graag vooruit, wil gaan revalideren, maar moet dus ook wachten omdat hij pas net van de intensive care af is."

Dit seizoen rijdt Roosen voor zijn broer, al komt er nu door zijn blessure dus een verplichte pauze aan. “Ik denk dat ik wel een paar trappen extra kan geven als ik aan hem denk”, stelt Roosen. De renner zal nu dus twee weken verplicht rust moeten houden, voordat hij weer de fiets op gaat. "Ik kan m'n knie nu bijna niet buigen door de hechtingen, maar ik kijk er toch positief tegenaan omdat mijn knie niet gebroken is."