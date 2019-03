Deze voetbalclub van boven de rivieren denkt aan Brabant en zet carnavalsuitslag neer

Doordat het Brabantse amateurvoetbal dit weekend stil lag wegens carnaval, zijn we voor Stelletje Amateurs voor het eerst over de provinciegrenzen heen gaan kijken. Victoria’04 uit Vlaardingen was zo aardig en hield dit weekend rekening met carnaval door precies elf keer te scoren. Deel negentien in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’.

We belden met Nailey Girigorie, die vier keer wist te scoren tijdens de 2-11 overwinning op bezoek bij het altijd lastige Overmaas.

Zijn jullie expres bij de elf gestopt wegens carnaval?

“Haha, nee dat niet. Sterker nog: we wilden nog meer scoren want we strijden nog mee om de titel. We lopen nog drie goals achter, dus meer goals zijn altijd welkom. Maar elf is natuurlijk een heel mooi getal, zeker tijdens deze week.”

Ben je zelf een carnavaller of vind je het maar niks?

“Ik kom uit Curaçao, dus wij vieren carnaval in de zomer. Al is dat wel wat anders dan hoe jullie het vieren. Onze pakken zijn altijd handgemaakt, en jullie lopen rond in Mario en Luigi-kleding. Ik moet altijd wel lachen om jullie kostuums. Het maakt niet uit hoe gek het is, jullie trekken alles aan. Dat vind ik wel grappig.”

Denk je nooit: wat zijn ze daar in Brabant in godsnaam aan het doen?

“Nee, zeker niet zelfs. Ik wil dolgraag nog eens gaan carnavallen in Brabant. Maar de laatste jaren is het er niet van gekomen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar dat gaat echt nog gebeuren.”

Hebben jullie na de 2-11 overwinning nog de polonaise gelopen?

“Nee, dat is er niet van gekomen. We willen dat wel gaan doen als we kampioen worden of promoveren, maar dat duurt nog even. Nu lopen we de polonaise nog niet, maar misschien kunnen we binnenkort wel eens gaan oefenen voor het geval dat.”