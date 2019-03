Een polonaise van 2617 mensen, maar een wereldrecord is het niet

ETTEN-LEUR -

Ze waren met velen en ze waren enthousiast. Maar toch is het de organisatie van het MaMi-spektakel in Etten-Leur niet gelukt om het wereldrecord 'langste polonaise' te verbreken. 2617 carnavalsvierders sloten aan in de rij in Etten-Leur. Hossend op de muziek liepen ze in een lange lint over de Markt.