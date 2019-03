Verkeersboete met een heel bijzondere voorwaarde, met carnaval kan het

Carnaval maakt iedereen een stuk vrolijker en daarmee beter gezind. Ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Zevenbergen strijkt een keer vaker met zijn hand over zijn hart tijdens de feestelijke dagen. Een fout geparkeerde auto krijgt voor één keer geen boete. Wat de bestuurder daarvoor moet doen? Niet vals spelen met zijn band tijdens een carnavalsoptreden.

#hebveelleut.. Met die hashtag sluit de boa zijn tweet over de foutparkeerder af. Dat lijkt zijn motto tijdens carnaval. Grappen, grollen en muziek, dat zijn de meest belangrijke ingrediënten voor een geslaagde carnaval.

Parkeren

Een automobilist vroeg netjes (via WhatsApp) aan de gemeente of hij heel even met zijn auto en aanhanger mocht parkeren op een plek waar dat normaal niet is toegestaan. Dit omdat hij met zijn band op moest treden. Boa Martens greep de kans om een grap uit te halen. Hij liet de automobilist schrikken met een 'schijnboete'.

Vals spelen

Een standaardbrief waarmee wordt aangekondigd dat je een boete op de mat kunt verwachten, werd door de boa opgeleukt met een handgeschreven tekst. Hij schreef dat de automobilist het briefje mag verscheuren op één voorwaarde: hij mag niet vals spelen met zijn band.

Alle kans dat de band de sterren van de hemel heeft gespeeld en dat de eigenaar van de auto zijn geld aan iets anders uit kon geven tijdens carnaval.