Bijna 18 kilometer in de polonaise: CV De Meerpoel heeft het wereldrecord te pakken!

De carnavalsvereniging viert dit jaar voor de vijfde keer haar elfde jubileum, 55 jaar dus. Om dit te vieren, leek het CV De Meerpoel een goed idee om het oude record polonaise lopen te verbreken. Het oude record werd in het Engelse Brighton gehaald met elf personen en stond op 7,84 mijl (12,62 kilometer).

Geen echte polonaise

Een hele uitdaging dus, maar elf deelnemers van CV De Meerpoel gingen ‘m aan. Er zat nog een extra uitdaging in, want het was niet een polonaise zoals je die in de kroeg gewend bent. In het officiële Guinness Book of Records wordt namelijk gesproken over de langste ‘conga line’.

Een conga line is een polonaise waarbij je drie passen loopt, je linkerbeen uitschopt, weer drie passen loopt, en je rechterbeen uitschopt. En dat hebben de elf deelnemers ruim 11 mijl (17,9 kilometer) lang volgehouden.









Eerste rondjes op de atletiekbaan

Om acht uur stonden de polonaiselopers klaar op de atletiekbaan van atletiekvereniging ’t Jasper Sport in Someren. In eerste instantie was het idee om de tocht door de kerkdorpen van Someren te lopen. Het ritme is alleen cruciaal, want één misstap en het wereldrecord gaat niet meer door. Daarom liepen ze op een hardloopbaan waar je geen hindernissen, zoals het verkeer, hebt.

Om het record te verbreken, moesten de deelnemers minstens dertig rondjes lopen op de atletiekbaan. Uiteindelijk liepen ze tien rondjes extra en hadden ze er al 15,5 kilometer opzitten. De laatste kilometers liepen ze naar het centrum van Someren en sloten ze af in de carnavalsoptocht.









Regels

De deelnemers werden streng gecontroleerd door de burgemeester Blok van Someren, wethouder Louis Swinkels en twee camera’s. Ze moeten het namelijk niet alleen qua afstand volhouden, maar er zitten ook nog een paar regels aan.

Zo mag er maximaal maar één meter afstand zitten tussen twee personen. Als er dan iemand naar de wc moet, mag er maximaal drie meter afstand tussen zitten. En dat nogmaals 17,9 kilometer lang. Maar het is ze gelukt!