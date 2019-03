De pechprins in een gesponsorde rolstoel: 'Ik word goed verzorgd'

MIERLO -

Kersenpittenrijk (Mierlo) stond maandag in het teken van het kindercarnaval. Dans was een groot onderwerp, veel kinderlijke dansmariekes lieten hun kunsten zien. Ook prins Leroy d'n Urste was van de partij. Nuchter, want zijn been zit in het gips en daarom is hij aan de medicijnen. Prinsheerlijk werd deze 'pechprins' rondgereden in een inmiddels befaamde rolstoel. "Leut is er alom."