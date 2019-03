CV De Faant werd beloond met eerste prijs na eerbetoon aan overleden bouwer in optocht

Carnavalsvereniging De Faant liep met een dubbel gevoel de optocht in Faanterland (Raamsdonksveer). De wagen die zij bouwden won de eerste prijs in de optocht. Maar een van de oprichters van de carnavalsvereniging, Pieter van Leeuwen, is pasgeleden overleden. “We hebben 44 seconden stilgestaan tijdens de optocht en geapplaudisseerd voor Pieter.”

De vereniging bestaat dit jaar 4 x 11 jaar. “Pieter is er al die 44 jaar bij betrokken geweest”, vertelt Sebastiaan Marcelissen, ook lid van De Faant. Vandaar ook het eerbetoon van 44 seconden aan het erelid. “We stonden bij het huis van zijn vrouw, de plek waar hij op het balkon altijd naar de optocht keek.”

Lees verder onder de tweet





De ruim 130 leden van de vereniging bouwden in 22 weken een enorme wagen met het koningshuis in de hoofdrol. Een grote loopgroep, verkleed als lakeien, liep vooruit. De vernislaag op de wagen heeft het tot grote opluchting van de spuiter goed gehouden ondanks de regen. Wat de wagen extra bijzonder maakt: “Pieter was nog betrokken bij de bouw van deze wagen”, zegt Marcelissen.

Opa

Pieter was volgens Marcelissen heel belangrijk voor de vereniging. “Als mens en als bouwer. Deze wagen is een eerbetoon aan hem.” Voor de vereniging is het extra bijzonder dat zij juist met deze wagen de eerste prijs in de optocht hebben gewonnen. Het eerbetoon voor de bijzondere bouwer was erg emotioneel.

“Pieter was niet alleen een wagenbouwer, maar voor sommige jonge leden ook een opa.” Dat was hij ook voor Sebastiaan Marcelissen. Sebastiaan ging iedere avond na de bouw nog even langs bij Pieter om het over de voortgang van de bouw te hebben. “Ook vertelde Pieter heel veel over mijn eigen opa, die ook een fanatieke bouwer was.”

Lees verder onder de tweet





Volgens Marcelissen heeft Pieter echt geholpen met de bouw van deze wagen. “Toen ik aan het bouwen was, ging het bij mij even wat lastiger bij het maken van Maxima op de wagen. Toen heb ik een foto van hem in mijn broekzak gedaan. Daarmee is het uiteindelijk allemaal gelukt”, legt Marcelissen uit. “Hij hoort er nog steeds bij.”