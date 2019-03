Duo uit auto geslingerd na ongeluk op N65, mannen gewond naar ziekenhuis

Hoe de mannen er precies aan toe zijn, is niet bekend. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. De auto van de mannen heeft vermoedelijk ter hoogte van de afrit een verkeersbord geraakt.

Hierna botste het voertuig tientallen meters verderop tegen een boom. De auto begon te tollen en kwam vervolgens opnieuw tientallen meters verderop tot stilstand.

Ravage op de weg

Brokstukken lagen na het ongeluk verspreid over de weg. De afrit is lange tijd afgesloten geweest. Dit voor onderzoek en in verband met opruimwerkzaamheden.