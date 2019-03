Overvaller laat zich wel heel makkelijk pakken

De overvaller werd meteen in de boeien geslagen. (Foto: Keith Allison/Flickr)

BREDA -

Een 35-jarige overvaller liet zich maandagavond wel heel makkelijk arresteren in Breda. Hij beroofde rond negen uur bij de Fellenoordstraat een 67-jarige man en verdween daarna uit het zicht. Toen het slachtoffer op locatie met de politie in gesprek was, kwam de verdachte voorbij fietsen.