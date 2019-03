Koning van de sprint Harrie Lavreysen wordt gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel

Baanwielrenner Harrie Lavreysen wordt gehuldigd in zijn woonplaats (Foto: VI Images).

LUYKSGESTEL -

Baanwielrenner Harrie Lavreysen wordt na zijn succesvolle WK in Polen donderdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel. De 21-jarige Lavreysen won twee gouden medailles in Pruszków. Goud met de teamsprint en goud op de baan met sprint.