Luyksgestel maakt zich klaar voor huldiging wereldkampioen Harrie Lavreysen: 'Kom morgen allemaal'

Meer dan genoeg reden voor de gemeente Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, om iedereen uit te nodigen om donderdag naar Luyksgestel te komen voor de huldiging.





De gemeente is trots dat Lavreysen zoveel medailles op het WK baanwielrennen won en wil hem daarom graag huldigen. Op de Gestelplaetse, bij de kerk in Luyksgestel, zal burgemeester Arinda Callewaert de baanwielrenner feliciteren, toespreken en huldigen. De huldiging is donderdagavond om zeven uur.









Gouden plakken

De baanwielrenner won vorig jaar zijn eerste gouden medaille. Met de teamsprint op het WK pakte hij zijn eerste plak. Dit jaar was hij individueel ook succesvol.

Lavreysen begon ooit op een BMX-fiets en was tot 2016 een zeer getalenteerde BMX’er. Hij werd drie keer Europees- en Nederlands kampioen, maar door veel blessures aan zijn schouders door valpartijen kon hij hier niet mee doorgaan. De bondscoach van het baanwielrennen zag potentie in Lavreysen en gaf hem een nieuwe kans op de baan. Dat pakte succesvol uit.

