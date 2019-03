‘Kippenvel toen ik haar zag staan op het veld’, ouders Oranje-debutant Aniek Nouwen apetrots

Moeder Saskia had stiekem wel gehoopt dat haar dochter tegen Polen mocht invallen, maar tot haar grote verbazing startte Nouwen in de basis. “Dat maakt het allemaal nog mooier”, zegt Saskia. “Dit is natuurlijk heel bijzonder. Ze heeft alle jeugdelftallen doorlopen en haar grote droom was om voor Oranje uit te komen. Ik kreeg kippenvel bij het volkslied toen ik haar zag staan op het veld.”

Aniek Nouwen tijdens het volkslied (derde van rechts, nummer vier).

Het was voor moeder Saskia toch wel apart om haar dochter in het ‘grote Oranje’ te zien spelen. “Ik keek wel anders naar de wedstrijd. Je hoopt toch dat ze geen fouten maakt. Je moet er niet aan denken dat ze bijvoorbeeld een rode kaart pakt. Gelukkig is alles, ondanks het resultaat, goed gegaan.”

Niet gespannen

Zelf was de 19-jarige Nouwen niet gespannen en ze was uiteindelijk ook tevreden over haar eigen spel. “Ze vond dat ze verdedigend goed stond, maar dat het aanvallend wat beter kon. Het resultaat was niet goed natuurlijk (0-1 verlies, red.), maar ze was opgelucht en blij dat ze haar debuut had mogen maken."

Hoop

Zoals moeder Saskia al zei, is dit een droom die voor Nouwen is uitgekomen. “Ze had het er al jaren geleden over dat ze graag voor Oranje wilde spelen. Daar was ze altijd heel duidelijk in.”

Zelf had de moeder van de PSV-speelster vooral de hoop dat haar dochter ooit het bekende Oranjeshirt aan mocht trekken. “Het gaat wel snel, maar het kan voor haar allemaal niet snel genoeg gaan. De Oranjeleeuwinnen hebben een goed, stabiel elftal waar je niet zomaar tussenkomt. Des te knapper is het dat Aniek nu al haar debuut heeft mogen maken.”