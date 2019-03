En zo loopt carnaval in Brabant langzaam op zijn eind... (LIVEBLOG)

Om de pijn van het einde van carnaval te verzachten, brengt Rowwen Hèze om klokslag 00:00 uur vannacht een nieuwe single uit. Omroep Brabant schrapt het nieuwsblok om de single te draaien!

Vandaag was ook de laatste dag van het Fijnfisjenie Café, dat we op tv en online uitzenden. Vier jij vandaag een feestje waar de hele provincie van af moet weten? Plaats hem dan op social media met #fijnfisjenie.





17.42 De optocht in het Krabbegat (Bergen op Zoom) zit erop. Alle wagens hebben zich verzameld op de Markt.





16.37 Kijk eens wat een mooi zonnetje in Oeteldonk (Den Bosch)!









16.33 Mooie beelden uit het Krabbegat (Bergen op Zoom).









16.25 De grootste, mooiste of langste optocht. In Krikkeldurp (Mariaheid) hebben ze de kortste optocht. Zelfs zó kort dat onze verslaggever Collin Beijk hem miste. Dat de optocht in Krikkeldurp zo kort is, heeft een bijzondere reden.





16.23 In Peeënrijk (Dongen) verheugt men zich op de Lamkesoptocht die vanavond zal plaatsvinden.





16.20 De laatste uurtjes van het Fijnfisjenie Café zijn aangebroken.





15.48 Onze verslaggever Florian van Velthoven is aanwezig in Kelerijk (Reek). Hier vindt vanmiddag een spelletjesmiddag en boerenbruiloft plaats.





15.22 De originele outfits blijven bij ons binnenstromen. Een schot in de roos.





15.14 Bierkratjes drukken bij C.V. De Dwaze Dweilers uit Haaren.





15.01 ''De beste val is carnaval'', aldus Elmay.

14.48 De optocht in het Krabbegat (Bergen op Zoom) is in volle gang.













14.16 Een wedstrijd op rolschaatsen door een schuimbak. In Cuijk doen ze het tijdens de Kuukse kroegentocht. Als dat maar goed gaat...

14.07 Ons Brabants Buske gaat ook vandaag de nodige carnavalsfeestjes weer af. ''Waor motten we wezennn?''





13.47 In Terheijden vieren ze carnaval op een bijzondere plek. Polonaise in de supermarkt? Het kan! Ook mocht een winnaar van de optocht en een afgevaardigde van de winnaar van de kinderoptocht een minuut gratis winkelen. In totaal winkelden ze voor 430 euro aan gratis boodschappen.

















13.46 Vandaag is het de beurt aan d'n Optocht van het Krabbegat.





12.45 Carnavallen met een drieling. Zo doe je dat!

''Helaas hebben wij geen startnummer voor de optocht aangevraagd. We hadden zomaar eens kans kunnen maken op de eerste prijs in de kleine groepen.''





12.41 Pauze met een echte Kruikenbal.





12.09 Zij zijn klaar voor de laatste dag van carnaval.









12.01 De hele Markt van 't Kielegat sprong zondagavond tijdens Hossen op de Markt van links naar rechts. De hype is nu overgeslagen naar de schaapskudde van de Loonse en Drunense Duinen. Van LINKS...naar...RECHTS!





11.41 Eerder lieten we weten dat Luuk uit Kuussegat (Cuijk) z'n twijfels had over de kinderboerenbruiloft. Inmiddels is hij toch overstag. Er kan twee keer getrouwd worden in het Kuussegat.





11.39 Nog anderhalf uur tot de grote optocht in het Krabbegat (Bergen op Zoom). ''Aan leuke krabben geen gebrek'', aldus onze verslaggeefster Alice van der Plas.





11.36 In Kuussegat (Veghel) vindt de boerenbruiloft plaats. Jan en Margriet worden daar in het onecht met elkaar verbonden. Een borreltje zorgt ervoor dat er van zenuwen geen sprake is. Bij het kinderbruidspaar Luuk en Lot ligt dat anders. Luuk lijkt zo zijn twijfels te hebben.

















11.28 In Nolersriek (Cuijk) is om 11.11 de kroegentocht van start gegaan. De brandweer van Nolersriek heeft de schuimbak gevuld.

Cuijk is klaar voor de kroegentocht (FOTO: SK-Media).





11.15 Onze verslaggever Raymond Merkx was vanochtend al vroeg in Puitenol (Oudenbosch). Daar vond het Misselijk Mannenbuffet plaats. Ontbijt met Friet, Spareribs, Biefstuk, Ei met Spek, frikandellen en mayonaise om 8.30 uur. Waarom zou je eraan beginnen?