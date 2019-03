Zo sluit Brabant carnaval feestelijk af (LIVEBLOG)

Vandaag is ook de laatste dag van het Fijnfisjenie Café dat we op tv en online uitzenden. Van 11.00 uur tot 13.00 uur zie je een integrale registratie van de optocht van 't Kielegat (Breda) die maandagmiddag plaatsvond. Van 16.40 uur tot 17.25 uur zie je de optocht van het Krabbegat (Bergen op Zoom). Vier jij vandaag een feestje waar de hele provincie van af moet weten? Plaats hem dan op social media met #fijnfisjenie.

12.45 Carnavallen met een drieling. Zo doe je dat!

''Helaas hebben wij geen startnummer voor de optocht aangevraagd. We hadden zomaar eens kans kunnen maken op de eerste prijs in de kleine groepen.''





12.41 Pauze met een echte Kruikenbal.





12.09 Zij zijn klaar voor de laatste dag van carnaval.









12.01 De hele Markt van 't Kielegat sprong zondagavond tijdens Hossen op de Markt van links naar rechts. De hype is nu overgeslagen naar de schaapskudde van de Loonse en Drunense Duinen. Van LINKS...naar...RECHTS!





11.41 Eerder lieten we weten dat Luuk uit Kuussegat (Cuijk) z'n twijfels had over de kinderboerenbruiloft. Inmiddels is hij toch overstag. Er kan twee keer getrouwd worden in het Kuussegat.





11.39 Nog anderhalf uur tot de grote optocht in het Krabbegat (Bergen op Zoom). ''Aan leuke krabben geen gebrek'', aldus onze verslaggeefster Alice van der Plas.





11.36 In Kuussegat (Veghel) vindt de boerenbruiloft plaats. Jan en Margriet worden daar in het onecht met elkaar verbonden. Een borreltje zorgt ervoor dat er van zenuwen geen sprake is. Bij het kinderbruidspaar Luuk en Lot ligt dat anders. Luuk lijkt zo zijn twijfels te hebben.

















11.28 In Nolersriek (Cuijk) is om 11.11 de kroegentocht van start gegaan. De brandweer van Nolersriek heeft de schuimbak gevuld.

Cuijk is klaar voor de kroegentocht (FOTO: SK-Media).





11.15 Onze verslaggever Raymond Merkx was vanochtend al vroeg in Puitenol (Oudenbosch). Daar vond het Misselijk Mannenbuffet plaats. Ontbijt met Friet, Spareribs, Biefstuk, Ei met Spek, frikandellen en mayonaise om 8.30 uur. Waarom zou je eraan beginnen?