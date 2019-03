Massale knokpartij op kerstavond in parkeergarage Breda: 18 maanden cel voor 40-jarige Belg

De 40-jarige Said H. uit Wuustwezel (België) is dinsdag voor de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechter achtte zijn aandeel bij de massale knokpartij in een parkeergarage in Breda op kerstavond 2015 bewezen. Zijn tien jaar jongere broer Khalid H. uit Wouw kreeg een werkstraf van veertig uur opgelegd.

Tegen de oudste broer was drie jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. De eis was gebaseerd op twee keer een poging tot doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. Tegen Khalid H. had justitie een werkstraf van zestig uur geëist. De straffen vielen lager uit, onder meer omdat de rechtszaak drie jaar op zich had laten wachten.

Dopsleutel en mes

De vechtpartij vond plaats op kerstavond 2015 in parkeergarage De Barones in Breda. De broers mengden zich in een bestaande ruzie tussen een groep jongeren. In eerste instantie om boel te sussen, maar later namen ze deel aan de vechtpartij waarbij rake klappen vielen. Er werd ook met knuppels geslagen en met messen gestoken.

De broers hadden zich vervolgens onttrokken aan de vechtpartij en waren met de auto weggereden. Een verdieping lager in de parkeergarage mengde Said H. zich met een dopsleutel en een mes opnieuw in de vechtpartij. Volgens de rechter zou hij gericht hebben gestoken.

Meerdere gewonden

Bij de vechtpartij raakten in totaal vijf jongeren gewond. De politie hield veertien jongeren aan, twaalf van hen waren al snel weer vrij.