Drieling Tess, Janne en Pip werd in september geboren en viert nu al carnaval met moeder Sientje

Na de bevalling volgde een periode van drie maanden in het ziekenhuis. Eind december mochten Sientje en de kinderen naar huis. Nu gaat het gelukkig allemaal goed en daarom begon het met carnaval wel te kriebelen bij Sientje.

Net uit de douche

“Mensen die mij kennen weten dat ik al jaren carnaval vier met een handdoek om mijn middel en een gedraaide handdoek in mijn haar. En niet te vergeten uitgelopen mascara. Altijd loog ik dan dat ik niet op tijd klaar was om op tijd mee te gaan stappen, en ik daarom in mijn handdoek was gekomen. Net uit de douche, zo noemde ik het."

Dit jaar is dat gewoon de werkelijkheid. Opstarten met drie kids én een kater is niet aan te raden. "Om die reden doen ook de meiden dit jaar mee. Met een handdoek om hun hoofd, want haar hebben ze niet. En uitgelopen mascara uiteraard!”

'Bakbeest'

"Onze kinderwagen is vrij groot. Ik noem hem ook wel ‘het bakbeest’. Net voordat de optocht begon, liep ik daarom over de straat, want dat is wel zo makkelijk. De straat was al vrijgemaakt en de jury stond al klaar. Daardoor leek het net alsof we de eerste wagen van de optocht waren", vertelt Sientje met een glimlach.

Het carnavallen bleef beperkt tot het kijken van de optocht. "Anders vond ik het te veel prikkels voor de meiden. We zijn trouwens ook op een rustig hoekje gaan staan." Twee van de meiden pakte ze even uit de kinderwagen. "Zij keken mee. De ander sliep."

Ze geeft toe dat het 'wel vermoeiend is met drie meiden'. "Ik voel me soms net een wandelende bekende Nederlander. Iedereen vindt er wat van en kijkt je na. Dat het carnaval is, maakt geen verschil. Sommige mensen spreken me aan en zeggen: 'O, wat leuk!'."