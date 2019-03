Prinsenwagen Krabbegat kapot, prins en gevolg worden in paarse Cadillac vervoerd

De Prinsenwagen rijdt dinsdagmiddag niet mee bij de optocht in Bergen op Zoom. De wagen is kapot, de prins en zijn gevolg worden nu in een paarse Cadillac vervoerd. Het gaat om een wagen uit 1953.

Door het ongemak begon de carnavalsoptocht later dan gepland. Uit veiligheidsoverwegingen is de Prinsenwagen uit de optocht gehaald, zo liet de organisatie weten. Wat er precies kapot is, is niet duidelijk. Wel is het sneu voor de bouwclub die dit jaar de wagen mocht bouwen en maanden aan de wagen heeft gebouwd.

"We zijn nu wel dichtbij alle krabben" ziet nar Diemer de zaak positief in. Op de Prinsewagen, waar een wielerkoers op werd afgebeeld, zat de nar op zes meter hoogte. Hij en de prins werden omgeven door twee rode krabben. Het Bergse motto is dit jaar ‘’t is koers’.