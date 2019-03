Man reed twee overstekende fietsers dood in Tilburg: jaar celstraf en mag drie jaar niet rijden

De fietsen lagen in stukken na het ongeluk (AS Media).

DEN BOSCH -

Een 25-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld voor twaalf maanden cel en drie jaar rijontzegging omdat hij twee fietsers heeft aangereden op de Bredaseweg in Tilburg. De slachtoffers zijn later in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 62-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Tilburg.