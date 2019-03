VDL en Ebusco leveren voor bijna 100 miljoen euro elektrische bussen aan Qbuzz

Ebusco gaat tientallen van deze bussen leveren aan Qbuzz. De koning reed in 2016 met zo'n bus door Parijs. (Foto: Ebusco)

EINDHOVEN -

Busfabrikant Ebusco in Deurne gaat ruim 60 elektrische bussen leveren aan vervoersbedrijf Qbuzz dat openbaar vervoer verzorgt in de provincies Groningen en Drenthe. De VDL Groep in Eindhoven levert ruimt 40 bussen.