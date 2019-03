De handrem vergeten: auto rolt in Helmond het water in

Oeps! Het plan om de auto netjes op de oprit te zetten, is letterlijk in het water gevallen. Dinsdagmiddag was iemand vergeten zijn auto op de handrem te zetten, waardoor de auto achteruit in de vijver reed.

Een voorbijgang zag de auto in de vijver liggen op de Dierdonklaan in Helmond. Hij waarschuwde gelijk de hulpdiensten, omdat hij er niet zeker van was of er iemand in de auto zat.

Op het moment dat de auto achteruit het water ingleed, zat er echter niemand in. Wel was de bewoner volgens een voorbijganger thuis, maar hij heeft niets gemerkt van zijn auto die te water raakte.