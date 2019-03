Toen Livano (15) geselecteerd werd moest zijn moeder huilen, nu staat hij in de basis bij Oranje O15

Liomar en Charise Comenencia zaten 's middags met zenuwen voor de wedstrijd op de bank. Later in de middag speelt hun zoon Livano een wedstrijd voor het NL Elftal O15. "Ik heb gehuild", verteld moeder Charise over het moment dat Livano te horen kreeg dat hij geselecteerd was. "Het Nederlands Elftal. Alleen de besten toch? En nu hoort hij erbij!"

Wordt Livano de opvolger van Virgil van Dijk? Kijk de video...

Ambitieus

Al vroeg had Livano de ambitie om profvoetballer te worden. "Toen hij vier jaar was, zei hij tijdens het voetbal kijken: 'Papa, ik wil ook op tv!'", vertelt vader Liomar. Hij vertelde hem ook dat hij dan 'heel hard moest trainen'.

Met een miljoenentransfer net als zijn grote voorbeeld Virgil van Dijk is Livano nog niet bezig. "Hij is ook nuchter", zegt Charise. "Hij doet gewoon z'n ding. Hij vind het leuk en ja, we zien wel." Ze denken dan ook zeker nog niet aan verhuizen. "In deze buurt zit ik goed", aldus Liomar. "Verder denken we nu nog niet."

Het Nederlands Elftal-Onder 15 speelde met 2-2 gelijk tegen de Belgen.