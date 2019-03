Smulnar in Oosterhout niet verbrand, maar explosie met serpentines: 'Geen echt einde van carnaval'

"Dit is echt een aanfluiting", zegt een bezoeker op de Markt. "Carnaval is nu niet echt geëindigd. Hij moet gewoon in de fik." Een andere carnavalsvierder is het met hem eens. "Ik sta morgen gewoon weer op de Markt hoor, want carnaval is voor mij nu echt niet afgelopen."

Al veertig jaar werd de Smulnar, van carnavalsvereniging 'De Smulnarren', op de laatste avond van carnaval in brand gestoken op het plein in Oosterhout. De Smulnar is een grote pop gemaakt van papier. "Ik heb wel eens tijdens die verbranding op het podium gestaan, en dan zie je de brandende stukken papier over die mensenmassa vliegen. Dat dat veertig jaar lang goed is gegaan is een ding, maar of dat de eenenveertigste keer ook het geval is, weet je natuurlijk nooit."

De vrijwillige brandweer wilde wel komen om toezicht te houden, maar die kan op elk weggeroepen worden. "En dan ben je dus op eigen risico een brand aan het stichten", zegt Erlings. "Er is geen enkele verzekering die dat dekt."

In het dorp werd eerder op de dag al teleurgesteld gereageerd op het besluit. "Ik weet niet beter, of die pop gaat in de fik 's avonds", zegt een voorbijganger op het plein. "Het is gewoon sneu", zegt weer iemand anders. Of de rook en de serpetines een nieuwe vaste traditie gaan worden, zal volgend jaar blijken.

"Dit kan toch geen traditie zijn", reageert een andere voorbijganger. "Het valt echt tegen."