Auto ramt gevel van flat in Breda, bestuurder en bijrijder gewond

BREDA -

Een automobilist is dinsdagnacht vol tegen een flat aan de Händellaan in Breda gebotst. De wagen met daarin behalve de bestuurder ook één inzittende kwam via een fietspad, een groenstrook en door een bossage iets voor halftwee tegen de gevel van de Boeimeerflat tot stilstand. De twee mannen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.