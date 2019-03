Automobilist (26) botst tegen boom, wordt uit zijn auto geslingerd en komt onder zijn wagen terecht

SINT-MICHIELSGESTEL -

Een automobilist van 26 is dinsdagnacht bij een ongeluk op de Bosschebaan (N617) bij Sint-Michielsgestel uit zijn auto geslingerd en gewond geraakt. Hij belandde onder zijn auto en moest door hulpdiensten uit zijn benarde positie worden bevrijd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij niet levensgevaarlijk gewond geraakt.