'24 kilometer lopen met een bladblazer', schoonmakers al vroeg op pad om carnavalsbende op te ruimen

Om zes uur begonnen het vegen en blazen. En een uur later was de markt van Bergen op Zoom helemaal leeg. Maar met het opruimen van de markt zijn ze er natuurlijk nog niet. De rest van de stad moet ook geveegd worden. “Er liggen tonnen afval in de stad, maar als het een beetje meezit ziet de stad er aan het eind van de dag weer pico bello uit”, vertelt schoonmaker John Bogers.

De meeste mensen liggen hun roes nog uit te slapen, maar John vindt het helemaal niet erg om zo vroeg aan het werk te zijn. “Ik doe het al twintig jaar, dus het went. We doen het altijd met dezelfde groep en dat is hartstikke gezellig en er wordt altijd veel gelachen.”

'Uitslapen'

En dit weekend waren de heren coulant, want om de feestvierders tegemoet te komen begonnen ze een uurtje later. “Toen begonnen we om zeven uur om de mensen een beetje rust te gunnen. Dat kan vandaag niet, omdat er straks weer vrachtwagens komen die de winkels moeten bevoorraden.”

Naast de veegwagens lopen er mannen met een bladblazer rond. En dat is een behoorlijke zware klus. “In de ochtend loop ik een kilometer of twaalf en in de middag ook nog een keer”, vertelt een van de blazers.

De mannen vinden het helemaal niet erg om het werk te doen. “We krijgen veel complimenten”, zegt John. “Als we achter de optocht lopen en rijden om het schoon te vegen zien we veel mensen die hun duim opsteken, dus dat is hartstikke leuk."