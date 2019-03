Carnaval zit erop: nu komen de feestvierders spijt betuigen in de kerk

In de kapel in Eindhoven kwamen woensdagochtend vooral ouderen een askruisje halen. Pastoor Johan Goris verwachtte ook veel mensen. “Er komen redelijk veel mensen. Dat gebruik zit er bij veel mensen nog in. Vanochtend waren er veel bejaarden. Vanavond zullen nog zo’n tweehonderd mensen komen, ook jonge gezinnen.”













De as die gestrooid wordt, komt uit palmtakjes. “De oude palmtakjes worden verbrand en van die as wordt het askruisje gegeven. We moeten de as ergens vandaan halen.”