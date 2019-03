Zelf een vlucht maken in een F-16? Dat kan in Boxmeer

"Sommige mensen hebben een paard in de gang, maar ik heb een F-16 in huis", grapt Felix Gayet (60). Puur uit hobby bouwde hij in vier jaar tijd de cockpit van het gevechtsvliegtuig na. En daarmee voert hij online soms hele gevechten uit.

Felix Gayet is in het dagelijkse leven gitarist en gitaardocent, maar ooit studeerde hij ook nog mechatronica. "Ik hield op de lagere school al een spreekbeurt over straalmotoren, dus die interesse is er al heel lang."

Zesduizend vrije uren

Het bouwen van een vluchtsimulator deed hij toen de 'gewone' computerspelletjes geen uitdaging meer waren. "Ik zat eerst in een groep van jongens die vliegen vanuit een desktop, maar dat vond ik niet meer voldoende." Hij had een jaar nodig om uit te zoeken of het zou lukken en om alle onderdelen bij elkaar te krijgen. Zesduizend vrije uren gingen zitten in de bouw van de cockpit. "Het is helemaal één-op-één zoals een echte F-16."

Uitgebreid geeft Felix desgevraagd uitleg over alle knoppen, panelen, meters en handlebars in de simulator. Op een groot wandvullend scherm is te zien hoe de F-16 opstijgt en ook hoe er bommen gegooid worden. "We vliegen nu met ongeveer 700 kilometer per uur boven Zuid-Korea."

Squadron

Zelf vliegt hij dagelijks met zijn eigengebouwde F-16. 'Trainen', noemt Felix dat. "Dat moet wel als je lid bent het Flightsimulator Squadron." Maar met veel enthousiasme draagt hij zijn kennis over aan iedereen die graag zelf wil uitproberen hoe het voelt om te vliegen.





Eenvoudig is dat niet, vliegen in een F-16. Felix houdt als een begripvolle docent de vlucht in de gaten, grijpt in als het nodig is en laat geen mogelijkheid onbenut om ook moeilijke onderdelen van een vlucht in te bouwen. "We komen nu terecht in bewolking, je ziet dus even niets meer."

In juni zal hij met zijn vluchtsimulator ook meedoen aan de Luchtmachtdagen in Volkel.