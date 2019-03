Wie is het meest gastvrij? Ondernemers voor Brabantse Gastvrijheid Award gezocht

Gastvrijheid zit in de Brabantse genen. Het is onlosmakelijk verbonden met onze provincie. Horecaondernemers mogen laten zien hoe gastvrij zij zijn en kunnen in de prijzen vallen. Visit Brabant reikt dit jaar voor de tweede keer de Brabantse Gastvrijheid Award uit.

Ondernemers in de horeca- of recreatiebranche kunnen zich sinds donderdag zelf opgeven via de site van Visit Brabant. Een professionele vakjury beoordeelt de zaken die zich inschrijven. De tien beste ondernemingen zullen bezocht worden door mysterybezoekers en juryleden. Ook telt het oordeel van gewone bezoekers mee.

De eerste editie was in 2018. Hotel-restaurant Auberge du Bonheur uit Tilburg sleepte de eerste award in de wacht. “Onze gasten komen nog regelmatig terug op het winnen van de prijs”, laat locatiemanager Lenneke van Gerwen weten.

‘Niets is te gek’

''We zien gastvrijheid als iets wat in de kleine details gaat zitten en ook niet altijd hoeft op te opvallen. Een handgeschreven kaartje bij de rekening met een verwijzing naar het leuke gesprek, de deur open houden, het krabben van een bevroren autoruit, een flesje water voor onderweg en zelfs het wisselen van een band. Niets is te gek! Het lijkt voor ons vaak vanzelfsprekend maar dat is het niet, of niet meer.”

Van Gerwen vond het leuk om samen met haar team met de competitie bezig te zijn. ‘’Het had een positief effect op de sfeer onderling. Uiteindelijk was het natuurlijk een hele mooie beloning om te winnen. Bovendien heeft het ze nóg meer gemotiveerd om altijd te zorgen voor de allerbeste beleving voor onze gasten.’’

Bert Smit is docent aan de hotelschool van Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV. Hij zegt dat Brabantse ondernemers graag een extra stapje zetten. Volgens hem zien ze hun eigen zaak als een verlengstuk van hun dorp of stad. Ze weten dat als ze deze gasten nu goed behandelen, ze terug zullen komen en mond op mond reclame zullen verspreiden. Hij vindt het kenmerkend voor de Brabantse horeca dat er een basis van vertrouwen is.” Op een terrasje in Brabant hoef je niet meteen af te rekenen. Misschien bestel je namelijk nog wel een biertje.’’

‘Niet zo gastvrij als we denken’

Maar ondernemers hebben ook nog wel wat te leren, volgens Smit. Het vertrouwen heeft een keerzijde. Voorbijgangers voelen zich namelijk minder welkom in Brabant. Toeristen vinden Brabanders niet altijd zo gastvrij als dat ze zelf denken te zijn. ‘’Het personeel maakt bijvoorbeeld een leuk praatje met een vaste gast, maar dit wordt niet gedaan bij een nieuwe gast. Er is geen sprake van een gelijkheidsprincipe.’’



Ondernemers die denken het wél helemaal goed te doen, kunnen zich nu dus opgeven voor de Brabantse Gastvrijheid Award. Aanmelden kan tot 29 mei. Omroep Brabant maakt in november bekend maken welke onderneming de prijs in ontvangst mag nemen. Bezoekers kunnen meestemmen op brabantgastvrij.nl