Onze 5 weekendtips: van ABBA tot Zappa ... en de grote klokkenroof

Carnaval is helaas weer achter de rug, tijd om over te gaan tot de orde van de dag. De weermannen - en vrouwen gaan uit van een herfstachtig weekend. Een mooie gelegenheid om enkele binnenactiviteiten te bezoeken. Behalve op zondag, want dan kun je met de kinderen de Strabrechtse heide op. We kunnen nog wel tips gebruiken voor het volgende weekeinde. Heb je tips? Stuur ze naar evenementen@omroepbrabant.nl, dan gaan wij ermee aan de slag.









Rondleiding in de Basiliek (zaterdag)

Frans Bauer trouwde er met ‘zijn’ Mariska: de bijzondere Basiliek van Oudenbosch. Deze geschaalde kopie van de Sint Pieter in Rome is al sinds jaar en dag het pronkstuk van het dorp. Hoe is de koepelkerk daar terechtgekomen? En welke geheimen gaan er achter de basiliek schuil? Dat wordt zaterdag onthuld tijdens een rondleiding in de basiliek. De rondleiding begint om 14.00 uur en kost slechts 2 euro.

De grote klokkenroof (zaterdag en zondag)

Plundered Bells, ofwel de grote klokkenroof. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er door de Duitse bezetter zo’n 6700 bronzen kerkklokken geroofd. Het materiaal werd omgesmolten om er wapens van te maken. In Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat in Asten wordt dit indrukwekkende verhaal nogmaals verteld. Entree voor volwassenen is 8 euro, kinderen t/m 15 jaar betalen 4 euro. Het museum gaat open om 13.00 uur.













British Cars & Lifestyle in Rosmalen (zaterdag en zondag)

Bolhoeden, vlinderdassen, marmelade, Englisch breakfast, Wedgwood, bagpipers, Jaguar of een Aston Martin. Is dit jouw cup of tea? Dan moet je zaterdag of zondag in Rosmalen de afslag bij het Autotron nemen, want dan is de British Cars & Lifestyle the place to be. Tweehonderd standhouders showen typische spullen van Engelse bodem. Waarschijnlijk valt er in een pub ook nog wel pint te scoren. De beurs is open van 10.00 tot 17.00 uur en de beurs is aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen.

Zinderend Zuiden brengt een bezoek aan deze beurs. De beelden zijn aanstaande maandag om 18.12 uur te zien in de tv-uitzending van Zinderend Zuiden.





Hakken en zagen op de Strabrechtse heide in Heeze (zondag)

Spierballen gevraagd! Komende zondag gaat de Natuurgroep van IVN Heeze-Leende de Strabrechtse heide op om boompjes uit de heide te trekken. Traditiegetrouw krijgen ze bij de schoonmaakactie de hulp van kinderen. In het natuurgebied bij Heeze leven veel kikkers, mieren, vlinders, vogels en konijnen. Vooral voor kikkers en vlinders is het prettig als weinig bomen zijn, zodat ze door de warmte van zon goed kunnen groeien. Van 10.00 tot 12.30 uur is het hakken en zagen. De noeste bosarbeiders verzamelen om 09.50 uur aan het eind van de Strabrechtsedijk in Heeze

Zinderend Zuiden gaat ook aan het werk op de Strabrechtse heide. De beelden zijn aanstaande maandag om 18.12 uur te zien in de tv-uitzending van Zinderend Zuiden.

Van ABBA tot Zappa in Den Bosch (zondag)

ABBA, The Beatles, Clearwater Revival, The Doors tot en met The Who, Yes en Zappa. Voor de liefhebbers van het aloude vinyl wordt het komende zondag weer eindeloos door volle kratjes met elpees struinen. Van 10.00 tot en met 17.00 uur staat in de Brabanthallen de tiende editie van de Grote Bossche Platenbeurs op het programma. Ouwe tijden herleven en het is voor lieghebbers een feest van herkenning. En sommige geluksvogels vinden tussen de bergen vinyl – of cd’s - misschien ook nog wel een collectors item. Voor zeven euro ben je binnen.