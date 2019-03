Jongeman (18) mishandelt meisje in café omdat hij bier over zich heen krijgt

HOEVEN -

Een 18-jarige jongeman uit Hoeven is dinsdagavond thuis aangehouden omdat hij eerder die avond een meisje (16) zou hebben mishandeld in een Hoevens café. De 18-jarige werd volgens de politie gewelddadig nadat hij bier over zich heen kreeg. Hij dacht dat het meisje daar iets mee te maken had.