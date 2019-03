Sprinten in de rechtbank om je onschuld te bewijzen: verdachte vrijgesproken

Een 22-jarige man uit Antwerpen moet twintig maanden de cel in voor een overval op de Aldi aan de Teteringsedijk in Breda in 2015. Een tweede Belg (23) werd vrijgesproken.

Opmerkelijk was dat op verzoek van zijn advocaat, de uiteindelijk vrijgesproken verdachte tijdens de zitting een aantal keer hard op en neer moest rennen in de hal van het gerechtsgebouw in Breda. Volgens ooggetuigen had een van de overvallers met de lengte en postuur van de verdachte, namelijk een opmerkelijke manier van hardlopen, met naar buiten staande onderbenen.

Toen de verdachte in de ogen van de rechtbank niet snel genoeg liep, demonstreerde de rechtbankvoorzitter de gewenste snelheid door zelf een sprintje te trekken. De rechtbank kon vervolgens niet in voldoende mate waarnemen dat de verdachte het bewuste ‘loopje’ had.

Drie verdachten

Er waren drie mannen betrokken bij de overval, die op 10 april 2015 plaatsvond. Twee van de drie drongen met een bivakmuts en masker de winkel binnen en bedreigden de medewerkers met iets wat op een vuurwapen leek en bonden ze vast met tie-rips. Ze maakten ongeveer 3000 euro buit.

De derde, de Antwerpenaar, bleef als chauffeur buiten wachten. Hij bekende dat hij benodigdheden had gekocht voor de overval, zoals tie-rips, plakband en walkietalkies.