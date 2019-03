Nieuw seizoen staat voor de deur voor Etienne Bax en Ben van den Bogaart: 'Wereldtitel is het doel'

Na maanden trainen gaat komend weekend het zijspancrossseizoen van start. In Lierop is de eerste wedstrijd in de strijd om het Nederlands kampioenschap, een maand later staat de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op de rol. Etienne Bax en Ben van den Bogaart weten allebei hoe het is om een wereldtitel te winnen, als concurrenten is een nieuwe wereldtitel voor allebei het ultieme doel. De voormalig ploeggenoten zijn er na een lange voorbereiding klaar voor.

Van den Bogaart won afgelopen seizoen als bakkenist zijn vierde wereldtitel, nummer vijf is het doel. Maar de in Bladel geboren motorcrosser weet dat die titel niet zomaar te pakken is. "Het kan niet altijd prijs zijn. Het is ook gewoon een mechanische sport en je moet zelf heel blijven. Maar als wij hetzelfde doen als vorig jaar, doen we mee om de prijzen."

Fit blijven is een ding, Bax bleef dat afgelopen seizoen namelijk niet. Door een sleutelbeenbreuk liep hij samen met zijn bakkenist Kaspars Stupelis eigenlijk vanaf de eerste Grand Prix achter de feiten aan. "Fit blijven is misschien wel het belangrijkste, ja. Vorig jaar hadden we veel blessures. Het is fijn dat we dat achter ons hebben kunnen laten. Ik weet dat we het kunnen."

Eerste race

Zondag staat de eerste wedstrijd op het programma, voor Bax meteen een belangrijke. "De wereldtitel is het belangrijkste. Daar gaan we voor. Maar we begonnen zondag met de eerste wedstrijd in de strijd om het NK. En daar rijden veel buitenlanders, veel directe concurrenten voor de strijd om de wereldtitel. Dat is fijn in de voorbereiding op de eerste Grand Prix, kunnen we kijken waar we staan."

Voor Van den Bogaart en Marvin Vanluchene staan de komende weken nog in het teken van trainen. "Zondag is de echte start van het seizoen, in Lierop. Maar dat heeft voor ons geen prioriteit." De wereldkampioenen hebben vooral getraind op een harde ondergrond, dus staat zelfs de eerste Grand Prix niet met een uitroepteken in de agenda. "Onze grootste concurrenten zijn allemaal Nederlanders, die zijn geboren in het zand. Voor Marvin is dat anders. Als het in Lommel slecht weer is, wordt het een loterij. Voor ons is het overleven", aldus de 29-jarige Van den Bogaart.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

'Alles was nieuw'

Van den Bogaart pakte vorig jaar de wereldtitel met Vanluchene, een nieuweling in de top van de zijspancross. "We hebben nooit tot het uiterste hoeven gaan, we hebben geen risico's hoeven nemen tot nu toe. Ik denk dat het alleen maar beter kan zelfs. We zijn inmiddels ook vertrouwd met elkaar. Als je een nieuw team vormt, heb je toch een half jaar nodig om elkaar te leren kennen. Nu is dat niet zo. En vorig jaar was alles nieuw voor Marvin, hij had nog nooit een manche gewonnen. Zelfs niet in de kwalificatie. En ineens reden we met de rode plaat als klassementsleider. Er gebeurde heel veel in twee maanden tijd, daar komt dan ook druk bij kijken. Nu weet Marvin ook wat hij kan verwachten."

"We hebben nog nooit tot het uiterste hoeven gaan, geen risico's hoeven nemen. Het kan alleen maar beter" - wereldkampioen Ben van den Bogaart is vol vertrouwen voor het nieuwe seizoen.

De trainingsfiets in huis is inmiddels verdwenen, Van den Bogaart was hem wel beu. "Het mag nu wel beginnen van mij. En als het dan toch een keer slecht weer is, dan moet ik maar naar buiten. Dat is straks met de cross ook zo. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, hopelijk wordt het een mooi jaar."

LEES OOK: Bakkenist Ben van den Bogaart voor de vierde keer wereldkampioen zijspancross: 'Alles zat mee'

'Uniek in de zijspancross'

Bax weet al langer hoe het werkt in de top van zijn sport, vol passie zet hij nu al maanden een stapje extra om weer volop mee te kunnen strijden om de wereldtitel. En daarbij is er een belangrijke verandering gekomen bij het team. "We hebben een extra monteur én een extra motor, we kunnen nu dus twee of drie keer extra trainen doordeweeks. Je kunt altijd wel bezig zijn, maar hardlopen of in de sportschool trainen is echt wat anders dan een motortraining. Normaal moest de motor dan weer klaar zijn voor het weekend, dat hoeft nu niet. Er staat er al een klaar, dat is uniek."

Het zorgt ook voor extra druk. "De verwachtingen zijn hoog, maar ik leg mezelf die druk ook op. We zijn ook een professioneel motorcrossteam, we ademen cross. We staan er mee op en we gaan er mee naar bed. We zijn nu vijf maanden bezig met de voorbereiding, nu het gaat beginnen moet het ook meteen gebeuren", sluit de coureur uit Bergeijk af.