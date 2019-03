Kunstenaar Mark Manders maakt een groot beeld voor Central Park in New York

Het bronzen beeld Tilted Head van Mark Mander Met dank aan: Zeno X Gallery, Antwerp and Tanya Bonakdar Gallery New York Foto: Jason Wyche, Courtesy of Public Art Fund, NY

Kunstenaar Mark Manders uit Volkel heeft een groot beeld gemaakt voor Central Park in New York. Het grote liggende hoofd van brons ligt op een van de paden in het stadspark. Manders zelf noemt het een 'heel eervolle opdracht'.

Mark Manders is in 1968 in Volkel geboren. Hij ging naar de kunstacademie in Arnhem en werkt al jaren vanuit een atelier in de Belgische plaats Ronse. In 1992 won hij de Prix de Rome; hij ontwierp het Nederlands Paviljoen voor de Biënnale in Venetië van 2015. Hij is een internationaal opererende kunstenaar met werken in grote en vooraanstaande musea.

Manders noemt het beeld in New York zelf 'een rustpunt in een hele drukke stad'. Door het beeld midden op een pad te plaatsen, dwingt hij de New Yorkers letterlijk even hun pas in te houden.

Een eer

Central Park in New York is een prachtige plek voor een kunstenaar. Manders zelf noemt de opdracht 'eervol', maar als kunstenaar wil hij gewoon verder gaan. "Volgende week ga ik voor een expositie naar Tokio. Het is druk en er gebeurt veel, maar tussendoor blijven de ideeën gewoon komen. En dat is mooi."