Is het leukste uitje in Brabant ook dit jaar weer in Asten?

Frank van Kempen van het Astense museum hoopt dat hij ook deze keer weer bericht krijgt dat zijn museum de prestigieuze ANWB-prijs wint, waarbij het publiek de jury is en bepaalt wat de leukste plek is voor een dagje uit.

Goede sfeer en trouwe bezoekers

"Dat we de afgelopen jaren in de prijzen vielen, is denk ik een combinatie van factoren. We hebben met de klokkencollectie en de natuurcollectie van De Peel een veelzijdig aanbod. Maar met gastvrijheid, interactiviteit en sfeer scoren we ook goed. Daarnaast hebben we trouwe bezoekers en vrijwilligers die ons museum ondersteunen en trouw op ons stemmen bij deze verkiezing."

Van Kempen heeft gemerkt dat de prijs, behalve eervol, ook veel invloed heeft op de bezoekersaantallen.

"Het levert absoluut extra bezoekers op. Ook van buiten Brabant. Door het winnen van de prijs stralen we ook wat meer uit dat we een groot museum zijn met een grote collectie. Dus het is spannend nu er weer een nieuwe verkiezing is en het zou super zijn als we weer bij de top drie staan. Zeker omdat we dit jaar ook 50 jaar bestaan."

De complete lijst met de Brabantse genomineerden is hier te lezen. Behalve de categorieën per provincie is er ook een landelijke verkiezing voor de grote attracties in ons land. Daarbij is De Efteling één van de genomineerden.