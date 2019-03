Zware windstoten verwacht donderdagochtend: code geel van kracht

Er worden windstoten verwacht die kunnen oplopen tot 75 kilometer per uur. De waarschuwing geldt van acht tot elf uur ’s ochtends.

Code geel is donderdagochtend is in bijna alle provincies van kracht, behalve Utrecht, Flevoland en Drenthe. Mensen wordt aangeraden weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.