Altijd al een (stukje) Efteling-carnavalswagen willen hebben? Dit is je kans

Altijd al een replica van Pardoes of Holle Bolle Gijs willen hebben? Carnavalsvereniging De Nootgevallen uit het Noord-Hollandse Zwaag verkoopt nu haar carnavalswagen met allerlei Efteling-attributen. Van kleine aanwijsbordjes tot een 4,5 meter hoge Langnek: als je wilt, kun je je eigen kleine Efteling in huis hebben.

In Zwaag hebben ze geen motto waar een carnavalswagen naar kan bouwen. In plaats daarvan bedenkt iedere vereniging een eigen thema. “We wilden in de eerste plaats iets sprookjesachtig maken. Het thema ‘Efteling’ is dan een thema dat daar zo goed bij past en waar je zo veel mee kan. Voor iedereen is het herkenbaar”, zegt Sjoerd Korse van de carnavalsvereniging.

De leus van De Nootgevallen zegt het al: ‘Wij presenteren u graag Efteling in Zwaag’. De Efteling was dus voor even niet alleen in Kaatsheuvel te zien, maar ook in Noord-Holland tijdens de carnavalsoptocht in Zwaag. Bovendien de grootste optocht boven de rivieren, met jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers.

Attributen

“Ik vond het een fantastische wagen”, vertelt Korse. “Maar nu verkopen we alle poppen op Marktplaats. Het onderstel willen we zelf volgend jaar weer gebruiken.”

De volgende Efteling-attributen stonden op de wagen, en worden nu verkocht: de Draak van Joris en de Draak, Holle Bolle Gijs, Pardoes, Langnek, de Sprookjesboom, de Baronachtbaan, Eftelingvlaggen, aanwijsbordjes, de Monstervis van Pinokkio, en zelfs de Pagode.

In onderstaand filmpje zijn de attributen goed te zien. De tekst gaat verder onder het filmpje.





De ‘echte’ Pardoes liep ook mee: "We hebben een Pardoes-pak gemaakt en die als mascotte rond laten lopen. Vooral kinderen waren heel erg enthousiast als ze die zagen”, vertelt Korse. Je kunt je ook vermommen als Pardoes, want het pak is ook te koop.

Derde plaats

De carnavalswagen is van alle wagens die meededen uiteindelijk op de derde plaats geëindigd. “We zijn er ontzettend trots op. Vooral de draak was heel erg mooi geworden.”

Er zijn al een aantal reacties gekomen op bepaalde poppen in de advertentie. “Een carnavalsvereniging heeft zelfs een bod gedaan op alles”, zegt Korse. Of dit een carnavalsvereniging is uit Brabant, is niet bekend. Maar wie weet zien we de Efteling volgend jaar wel onder de rivieren in onze provincie voorbij rijden.