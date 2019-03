Of Mathieu van der Poel een voorjaarsklassieker kan winnen? 'Parijs-Roubaix op zijn lijf geschreven'

Met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn er in het eerste weekend van maart al twee voorjaarsklassiekers gereden. Van der Poel stond niet aan de start. De eerste grotere koers waar hij wel aan de start verschijnt is eind maart: Gent-Wevelgem. Naast enkele kleinere koersen rijdt Van der Poel ook nog Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Een mooi lijstje.

Kan Van der Poel na zijn geweldige seizoen in het veldrijden ook uitblinken op de weg? Lippens ziet de alleskunner op de fiets al een aantal jaar vaak rijden, volgens de wielercommentator zal Van der Poel zich wel aan het front laten zien. "Hij heeft het vorig jaar al laten zien op het NK en EK, toen reed hij ook ambitieus mee van voren. Ik zeg niet dat hij de allerbeste zal zijn, maar Van der Poel kan wel voorin te vinden zijn en goede resultaten rijden. En dan kun je dus ook een keer winnen."

'Leuke strijd met Van Aert'

Als je een rijtje met kanshebbers voor de grote klassiekers opsomt, kom je uit bij de bekende namen, weet ook Lippens. "Ja, Greg van Avermaet en Peter Sagan, wellicht een Alexander Kristoff. En misschien Wout van Aert. Dat zou wel heel leuk zijn, als Van Aert en Van der Poel bij elkaar zitten in een finale van een voorjaarsklassieker. Als ze na het veld ook op de weg elkaar het leven - op een positieve manier - zuur maken. Dat zijn leuke ontwikkelingen voor het wielrennen."

Dat Van Aert vorig jaar liet zien finales te kunnen rijden in klassiekers, is volgens Lippens een goed teken voor Van der Poel. "Hij was in Strade Bianche zo dichtbij de winst en werd uiteindelijk derde. Waarom zou Van der Poel dat niet kunnen? Hij heeft nog meer klasse dan Van Aert, al moet hij dat op de weg natuurlijk ook nog wel laten zien."

Van Aert en Van der Poel vochten al veel duels uit, straks ook op de weg? (foto: VI Images).

'Meer talent dan Boonen, Cancellara en Armstrong'

Tiesj Benoot, vorig jaar winnaar van Strade Bianche, ziet deze lente in Van der Poel een serieuze concurrent. "Of Van der Poel mee kan doen voor de knikkers? Ja", zei de Belg in HUMO.

Stijn Devolder gaat nog een stapje verder in zijn lofzang. "Hij steekt er echt wel bovenuit. Ik heb in mijn carrière al samen gereden met Boonen, Cancellara en Armstrong. Maar qua intrinsiek talent schat ik Mathieu hoger in. Hij doet gewoon wat hij wil. Zijn palmares is alleen nog niet zo denderend. Dat gaat hij de komende jaren nog moeten opvullen", zei de Belg in Het Nieuwsblad over zijn ploeggenoot.

Type Sagan

Van der Poel is al met heel wat renners vergeleken. Lippens noemt in een eerste reactie Sagan. "Het zijn wel andere types, maar de beheersing van de fiets is hetzelfde. Het zijn allebei ongelofelijk technische renners. En Van der Poel is hongerig, altijd hongerig. Dat zie je ook tijdens het seizoen bij het veldrijden, ook na 31 zeges wil hij nog even graag nummer 32 winnen. Als hij dat vast kan houden, kunnen er hele mooie tijden komen voor hem. Met in de toekomst hopelijk een keer Parijs-Roubaix, dat is op zijn lijf geschreven."