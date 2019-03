Van trouwringen tot kunstgebitten: Bij Waterschap de Dommel vissen ze alles uit het rioolwater

Mensen gooien van alles in het toilet wat er niet in thuis hoort. "De wc wordt vaak gebruikt als een soort grote afvalbak", zegt Twan van Eijndhoven, die bij Waterschap de Dommel werkt aan de zuivering van ons rioolwater. Dag en nacht stroomt het vervuilde water binnen bij de enorme waterzuivering in Eindhoven.

Het rioolwater van maar liefst 800.000 huishoudens wordt gezuiverd in Eindhoven. Om misverstanden te voorkomen, het Waterschap zorgt niet voor drinkwater, maar reinigt rioolwater, waarna het schoon weer de Dommel in kan. Een heel werk, want het is niet alleen ontlasting en toiletpapier, wat mensen in het toilet gooien.

Trouwring kwijt

"Je kan het zo gek niet noemen, of we komen het hier tegen", zegt Twan van Eijndhoven. In een gebouw staan drie installaties waar alle troep als het ware uit het water wordt geharkt. Soms krijgen ze bij het Waterschap wel eens een telefoontje van iemand die zijn trouwring op het toilet heeft verloren. De kans dat die tussen alle troep nog wordt teruggevonden is nihil.





Vet

Tampons, condooms, mobiele telefoons, blikjes, en vooral heel veel vet wordt er uit het rioolwater gehaald. Dat vet is dan vooral van pannen die mensen na gebruik afspoelen onder de kraan. Bij de waterzuivering in Eindhoven is een enorm waterbad waar al dat vet uit het water wordt geharkt en in een putje verdwijnt.









Vooral tijdens carnaval wordt er van alles uit het rioolwater gevist. "Dan komen we ook vaak portemonnees tegen, die mensen zijn verloren op het toilet", zegt Twan van Eijndhoven. Ook bizar, autobanden die in het riool terecht komen. Mensen gooien die weg via een rioolput, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Kinderen

Goed voor het riool is al die rotzooi natuurlijk niet. Medewerkers van het waterschap moeten regelmatig uitrukken om verstoppingen in het riool op te lossen. Aan het gedrag van volwassenen is meestal weinig meer te veranderen. Maar er komen ook veel schoolkinderen op excursie bij de waterzuivering en die worden dan bewust gemaakt van wat je niet in het toilet moet gooien.