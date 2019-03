Brabantse militairen in Litouwen voor training tegen eventuele aanval Rusland

Zo'n 250 militairen van de basis in Oirschot zitten voor een half jaar Rukla, in Litouwen. Dat gebeurt vanuit de NAVO, om Litouwen te helpen zich te beschermen tegen een eventuele aanval van Rusland. Ook andere landen als Duitsland en Tsjechië, ondersteunen Litouwen daarin. Minister Bijleveld van Defensie en minister Hoekstra van Financiën zochten ze op.

Dat deden de ministers om de militairen een hart onder de riem te steken en om te kijken hoe ze trainen. Maar ook om te kijken wat de mannen en vrouwen nodig hebben om hun werk er goed te kunnen doen als het gaat over de dreiging vanuit Rusland.

Want de dreiging dat Rusland Litouwen, en daarmee Europa, binnenvalt is dan wel niet zo groot, het is toch een hele serieuze missie. “Ze zijn hier om te oefenen, maar ook om een geloofwaardige afschrikking te zijn. En ook, als dat nodig is, om ons bondgenootschap te kunnen verdedigen”, legt minister Bijleveld uit.

Minister Hoekstra van Financiën is ook meegekomen, omdat hij is uitgenodigd door Bijleveld. Hij gaat mee, omdat hij graag op de hoogte blijft. “Als kabinet vinden wij het heel belangrijk wat hier gedaan wordt, want het is nogal wat, wat we vragen van de mannen en vrouwen van de krijgsmacht die hier zijn”, zegt Hoekstra. “Het gaat om de veiligheid hier, maar het gaat indirect ook om de veiligheid van Nederland.”

'Publiciteit is goed'

“Het is altijd leuk als er mensen van buitenaf komen kijken”, zegt militair Bram. “Dan krijgen ze een nieuwe kijk op wat we hier doen.” “Ik denk dat het alleen maar goed is”, zegt Wim. “Dat het in de publiciteit komt, dat er iets mee gedaan wordt met wat wij hier aan het doen zijn. Veel mensen zullen niet begrijpen wat wij hier aan het doen zijn en nu kunnen we het uitleggen.”

De brigade uit Oirschot opereert niet alleen in Litouwen, maar draagt een steentje bij aan een grote operatie samen met andere NAVO landen. “Ik vind het indrukwekkend wat ze doen”, zegt Bijleveld. “Als je kijkt wat deze lichte flexibele brigade bij kan dragen.” Toch ziet ze ook wel verbeterpunten. “Je ziet dat ze meer vuurkracht nodig hebben als je kijkt naar de dreiging aan de Russische grens.” Volgens Bijleveld gaat deze vuurkracht er op den duur ook komen.

Hoekstra is vooral onder de indruk van de enorme toewijding van de militairen. “Jonge mensen, vaak maandenlang van huis, die toch onder niet de makkelijkste omstandigheden buiten zijn, met natuurlijk ook een hele serieuze en belangrijke taak”, stelt hij.

Gelukkig voor de militairen in Litouwen wordt er deze kabinetsperiode 1,5 miljard euro extra uitgegeven aan defensie. En volgens Hoekstra moet dat ook. “De situatie is voor Nederland direct en indirect gevaarlijker geworden, dus het is terecht dat er extra investeringen worden gedaan in defensie.”

De mannen en vrouwen uit Oirschot die nu in Litouwen zitten blijven er nog een maand of vier, daarna worden ze afgelost door een nieuwe club militairen. Die er ook weer zullen oefenen en Litouwen ondersteunen.