Op zoek naar een baan in Antwerpen? App moet meer Brabanders aan het werk krijgen in België

Onder de naam GrensMatch start dinsdag een nieuwe app waarmee je als Brabander een baan kunt zoeken in Vlaanderen. Door je gegevens en kwaliteiten te delen, kunnen werkgevers in de regio Antwerpen contact met je opnemen als ze interesse hebben. Aan beide kanten van de landsgrens lopen de tekorten aan geschikt personeel op. De nieuwe app moet helpen om dit op te lossen.

GrensMatch is geschikt voor pc, tablet en smartphone en is ontwikkeld door Eures Scheldemond, waarin overheden, werkgevers en vakbonden uit Nederland en Vlaanderen samenwerken.

West-Brabant en Zeeland

De app is vooral bedoeld voor werkgevers in grensstreek West-Brabant/Antwerpen en Zeeland/Oost-Vlaanderen. "Ons doel is werkgevers en werkzoekenden in de grensregio Nederland-Vlaanderen op een laagdrempelig manier met elkaar in contact brengen gebruik makend van moderne technieken. Werkgevers kunnen ‘swipen’ tussen de verschillende werkzoekenden en zelf zoekprofielen aanmaken", aldus Eures Scheldemond.

De nieuwe app wordt dinsdag 19 maart gelanceerd, voorafgaand aan een beurs voor banen in de grensregio, in Beveren bij Antwerpen.