Veel vertraging op A58 van Eindhoven naar Breda na meerdere ongelukken

Bij Moergestel botsten twee personen auto's op elkaar en hierdoor was de linker rijstrook korte tijd afgesloten. Tussen Oirschot en Moergestel liep de vertraging op naar meer dan een half uur. Verkeer richting Breda en Tilburg kon beter omrijden via Den Bosch.





Bestelbus met schade na ongeluk met vrachtwagen. Foto: Tom van der Put/ SQ Vision





Tweede ongeluk

Bij Ulvenhout was de rechter rijstrook dicht na een ongeluk met een bestelauto en een vrachtwagen. De rechter rijstrook was daarom dicht en dit leverde 10 kilometer file op tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Rond kwart over vijf was de weg weer open en is de vertraging nog ongeveer een kwartier.