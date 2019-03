Nog tien finales voor NAC: enigszins gunstiger speelschema dan concurrent De Graafschap

Vooropgesteld moet gezegd worden dat NAC dit kalenderjaar nog niet één keer wist te winnen. Dat komt mede door een lastig speelschema met onder meer wedstrijden tegen Ajax en AZ. Maar er werd bijvoorbeeld ook van de concurrentie verloren. Direct na de winterstop verloor NAC van rivaal Willem II, en op bezoek bij concurrent De Graafschap ging het ook mis voor de Bredanaars (3-0 verlies).

NAC druipt af na nederlaag op bezoek bij De Graafschap (foto: VI Images).

April

Kijkende naar het resterende programma van NAC, valt op dat vooral de maand april do or die wordt voor de hekkensluiter. Dat wordt de maand waarin NAC wellicht nog een eindsprint kan inzetten. Met thuisduels tegen FC Emmen, Feyenoord en PEC Zwolle en uitduels bij Excelsior en Heracles lijkt dit de maand waar de ploeg van Van der Gaag nog enigszins kans maakt op overwinningen.

NAC zal zich puur en alleen op plek zeventien willen richten. Directe handhaving (vijftiende plaats) is een utopie geworden met acht punten achterstand op PEC Zwolle, die de fel begeerde vijftiende plek nu in handen heeft. Concurrent De Graafschap heeft op papier een lastiger schema. Waar NAC nog twee clubs tegenkomt uit de huidige top vijf (PSV-uit en Feyenoord-thuis), speelt De Graafschap nog maar liefst tegen vier van de vijf clubs. Verder speelt De Graafschap ook één thuisduel minder in de laatste tien wedstrijden. De Superboeren mogen nog vier keer voor eigen publiek spelen, terwijl het Rat Verlegh Stadion nog vijf keer vol mag lopen.

Doelsaldo

Gezien de tegenstanders van beide teams in de laatste tien duels zou je dus kunnen zeggen dat NAC een enigszins gunstiger speelschema heeft. Ook speelt de Bredase ploeg één thuiswedstrijd meer dan concurrent De Graafschap. Toch is NAC natuurlijk nog zwaar in het nadeel met vooral de achterstand van vijf punten op de club uit Doetinchem. Daarbij is ook nog een het doelsaldo van De Graafschap beter dan dat van NAC (-26 om -33).

NAC won vorig seizoen van Feyenoord (2-1) (foto: VI Images).

Vorig seizoen won NAC, als er wordt gekeken naar deze tien wedstrijden, drie keer en speelde het één keer gelijk. NAC speelde tegen acht van de tien clubs -FC Emmen en Fortuna Sittard speelden een divisie lager- en dat leverde dus tien punten op. Er werd toen gewonnen van FC Utrecht, Feyenoord en Heracles. Misschien geeft dat de burger nood in de nog altijd moeilijke periode die NAC doormaakt. Komend weekend staat de eerste van tien finales op het programma als hekkensluiter NAC op bezoek gaat bij koploper PSV.

Bekijk hieronder de speelschema's van NAC en De Graafschap.

Wedstrijdschema NAC

PSV-uit

FC Utrecht-thuis

VVV-Venlo-thuis

Excelsior-uit

Heracles-uit

FC Emmen-thuis

Fortuna Sittard-uit

Feyenoord-thuis

PEC Zwolle-thuis

SC Heerenveen-uit