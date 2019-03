Huisartsenposten Oost-Brabant slecht bereikbaar door een technische storing

Door een ICT-storing zijn de huisartsenposten in Oost-Brabant donderdagmiddag en –avond slecht bereikbaar. Omdat de medewerkers niet op de goede manier in de systemen kunnen werken, lopen de telefoonwachttijden bij de huisartsenposten flink op.

De huisartsenposten in Oost-Brabant werken via dezelfde systemen. Een woordvoerder van de huisartsenposten Oost-Brabant vertelt dat de medewerkers afhankelijk zijn van de systemen. “De medewerkers kunnen niet in de systemen werken. Dat betekent onder andere dat gegevens die bij een bepaald persoon horen, opnieuw moeten worden opgevraagd”, aldus de woordvoerder.

“In plaats van dat we de gegevens via de computer kunnen opvragen, moeten we ze nu opschrijven. We moeten om meer gegevens vragen, en dat kost allemaal tijd. De telefoontjes duren daardoor langer en de wachtrijen lopen op.”

‘Bij spoed 112’

De wachttijden lopen op in de huisartsenposten in Den Bosch, Zaltbommel, Uden, Oss, Geldrop, Helmond en Eindhoven. Als mensen met spoed bellen, kunnen ze volgens de woordvoerder nog steeds ‘optie 1’ kiezen, “Werkt dat niet, dan moeten mensen 112 bellen.”

Een woordvoerder van de huisartsenposten Oost-Brabant laat weten dat het nog niet bekend is wanneer de storing is opgelost. "In de loop van afgelopen nacht werd ontdekt dat er korte storingen in het systeem bestonden. Vanochtend waren de systemen ineens heel traag. De storing is er nog steeds en we zijn hard op zoek naar de oorzaak daarvan en daarmee een oplossing”, aldus de woordvoerder.