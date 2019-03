Duizenden hennepplanten gevonden in wietkwekerijen in Roosendaal

De politie heeft in een gebouw in Roosendaal meerdere hennepkwekerijen met duizenden hennepplanten geruimd. 'De kwekerijen zorgden voor een zeer dreigend gevaar voor de omgeving', meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De kwekerij zat in een bedrijfsverzamelgebouw op de kruising van de Rechtzaad en het Scherpdeel in Roosendaal. In totaal stonden er 2600 hennepplanten en 60 hennepstekken. "De hennepplanten zijn aangetroffen in twee bedrijven in het pand", laat een woordvoerder weten. Niet het hele pand was dus betrokken bij de kwekerijen.

Stekjes en oogstrijpe hennep

De politie kwam de kwekerijen op het spoor na een tip. Woensdag deed de politie onderzoek in het pand en vond in verschillende delen van het gebouw acht kweekruimtes. Het hele proces van wiet kweken stond in de verschillende ruimtes: van kleine stekjes tot oogstrijpe hennepplanten.

In deze acht delen werden uiteindelijk 2250 planten gevonden. In een ander deel van het gebouw werden ook nog drie kweekruimtes met 330 oogstrijpe planten en twintig stekjes gevonden.

Gevaarlijk

Volgens een medewerker van het elektriciteitsbedrijf werd er op een gevaarlijke manier buitenom de meter stroom afgetapt. Het bedrijf zal dan ook aangifte doen vanwege de diefstal van stroom.

Alle wiet is vernietigd en de kwekerijen zijn door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. Daarnaast zijn waardevolle spullen, zoals een luchtcompressor een twee vorkheftrucks en zeven racekarts meegenomen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er op deze plek al eerder wiet is geoogst.