Hans Smolders wil van lokaal naar provinciaal en is lijstduwer voor FvD

Smolders is lijstduwer en staat op de 15e plek. Toch denkt hij het te kunnen halen met voorkeursstemmen. “Ik wil op eigen kracht gekozen worden. Ik had ook op plek twee kunnen gaan staan, maar mensen moeten er iets voor doen. Als ze willen dat ik erin kom, zullen ze moeten gaan stemmen.”

In Tilburg heeft hij zijn eigen lokale partij. Hij heeft voor FvD gekozen, omdat hij een goede klik heeft met de kopstukken van de partij. “Ik heb Thierry Baudet zo’n twee jaar geleden ontmoet. Theo Hiddema ken ik al jaren.”

'Democratische verandering'

De politicus ziet dit als een van zijn laatste kansen om een ‘democratische verandering’ teweeg te brengen. “De gevestigde partijen hebben geen enkel zelfreinigend vermogen. Het zijn gewoon baantjesmachines geworden”, zegt hij. “Ik draag graag mijn steentje bij om uit dat ondemocratische moeras te komen. De massamigratie die je niet kunt hebben als klein landje, het klimaatakkoord dat onrealistisch en onbetaalbaar is. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn en gooien gewoon geld over de balk.”

“We moeten partijen als FvD de kans geven om door te breken. Maar je mag gewoon niet meedoen, net als ik in de raad.” LST werd vorig jaar maart de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Toch kwam de partij niet in de coalitie terecht. Smolders claimt dat hij is buitengesloten door de andere partijen.

De politicus is erg populair in de gemeente. Zo’n honderd mensen gingen de straat op toen LST niet in de coalitie kwam. Smolders is daarom ook niet van plan de Tilburgse raadzaal in te ruilen voor het Bossche provinciehuis. “Ik heb meer dan genoeg tijd voor de gemeenteraad én om dat te combineren met de Provinciale Staten”, zegt hij. “Ik heb mijn bedrijf verkocht, dus heel de week de tijd.”