Shirt penaltykiller Willem II levert 1100 euro op voor goed doel

Willem II-doelman Timon Wellenreuther was de held van Tilburg (foto: VI Images).

Het gedragen wedstrijdshirt van Willem II-keeper Timon Wellenreuther heeft op een veiling 1100 euro opgeleverd. De goalie van de Tilburgers stopte drie penalty’s tijdens de reeks in de halve finale van de KNVB-beker op 28 februari waardoor Willem II doorstootte naar de finale. Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan het project van Willem II en de Bibliotheek Midden-Brabant: 'Scoor een boek'.

Mensen konden via MatchWornShirt hun bod uitbrengen op de gedragen Willem II-shirts. Het keepersshirt van Wellenreuther leverde verreweg het meeste op. Op gepaste afstand volgden de shirts van aanvoerder Jordens Peters en middenvelder Pol Llonch (beide 575 euro). Het shirt van Aras Özbiliz leverde het minst op: 224 euro.

LEES OOK: Willem II haalt bekerfinale, groot feest in Tilburg

Bekijk hieronder de penaltyreeks nogmaals.

De spelers van Willem II hebben na afloop van de gewonnen halve finale hun handtekening gezet op de gedragen tricots en de gelukkige winnaars krijgen een verklaring van echtheid.

In totaal is er bijna 5500 euro opgehaald voor het project van 'Scoor een boek'. Daarin moedigt middenvelder Pol Llonch kinderen aan om zo veel mogelijk boeken te scoren in de klas. Op die manier hoopt de stichting het leesplezier van kinderen te vergroten.