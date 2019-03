Twee zwaargewonden bij ongeluk N65 Vught

Bij een ongeluk op de N65 (Helvoirtseweg) in Vught zijn donderdagavond twee zwaargewonden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Vermoedelijk is hun auto tussen twee vrachtwagens terechtgekomen bij een inhaalactie.

Waarschijnlijk heeft de wagen met twee inzittenden ook een boom geraakt. Diverse hulpdiensten waaronder de brandweer kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Omleiding

De N65 is vanuit Den Bosch richting Tilburg gedeeltelijk afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer vanuit Den Bosch richting Tilburg kan het beste omrijden via Eindhoven (de A2 en de A58).